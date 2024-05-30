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Beyoğlu'nda sokak ortasında kadın cinayeti: Öldürüp kendi kafasına sıktı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2024 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
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Beyoğlu’nda sokak ortasında kadın cinayeti: Öldürüp kendi kafasına sıktı

Beyoğlu Hasköy'de sokak ortasında bir kadını silahla öldüren kişi ardından aynı silahla kendi kafına sıktı. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sürüyor.

Beyoğlu Hasköy'de sokak ortasında bir kadını silahla öldüren kişi ardından aynı silahla kendi kadına sıktı.

Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sürüyor.

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