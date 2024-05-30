Beyoğlu'nda sokak ortasında kadın cinayeti: Öldürüp kendi kafasına sıktı
Beyoğlu Hasköy'de sokak ortasında bir kadını silahla öldüren kişi ardından aynı silahla kendi kafına sıktı. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sürüyor.
Beyoğlu Hasköy'de sokak ortasında bir kadını silahla öldüren kişi ardından aynı silahla kendi kadına sıktı.
Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- %1'lik zekiler bile zorlanıyor! Güvercinler arasındaki gizli kediyi 8 saniyede bulabilir misin?
- Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuru tarihi 2024 | Öğretmenlerin il dışı atamaları ne zaman yapılacak? MEB son dakika
- Canan Karatay’dan cilt bakımında devrim! Sivilcelere veda
- Dünyanın en tehlikeli bitkisi: Dokunanın kabusu olacak
- Dünyanın en iyi 100 şehri sıralandı: Listeye 3 ilimiz damga vurdu
- Artık daha kolay! ATM'ye gidecekler sistem değişti!
- Oranlar değişiyor, 1 gramı olanları dahi ilgilendiriyor! İslam Memiş duyurdu: "Bayram hazırlığı var!"
- Torba yasa detayları geldi! SGK girişi 8 Eylül 1999 sonrası olana madde madde oluştu: 3600 ek gösterge, 7200 günden erken emeklilik...
- Gezegen geçidi nedir, nasıl olur? 6 gezegen ne zaman, saat kaçta yan yana gelecek? Türkiye'den görülecek mi?
- Burası Amazon, Afrika değil; Türkiye! 3 metre boyunu gören dehşete düşüyor
- Egzama, kepek bunlar sorun olmaktan çıkacak! Tek yöntemle Rapunzel gibi saçlarınız olsun
- 1.29 düşük faizli konut kredisi + indirim! 1, 2, 2.5 milyon TL'ye 72 aylık geri ödeme taksit tablosu: Emlak Konut konut kredisi başvurusu...