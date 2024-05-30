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Denizli'de satırlı saldırgan yakalandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2024
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Denizli’de satırlı saldırgan yakalandı

Denizli’de önce komşusu olan dayısının kapısına satırla dayanan ve ardından sokağa inerek araçlara zarar verip, önüne çıkan iki kadını darp eden saldırgan yakalandı.

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