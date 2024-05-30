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Kurban Bayramı dönemi için otobüs biletleri tükenmeye başladı

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2024
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Kurban Bayramı dönemi için otobüs biletleri tükenmeye başladı

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, Kurban Bayramı dönemine yönelik şehirler arası otobüs biletlerinin tükenmeye başladığını belirterek, "Otobüsle seyahat edecek vatandaşların biletlerini bir an önce alması önem taşıyor." dedi.

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