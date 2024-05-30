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Arsameia Ören Yeri'nde 54 yıl sonra kazı çalışmaları yeniden başladı

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2024
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Arsameia Ören Yeri’nde 54 yıl sonra kazı çalışmaları yeniden başladı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Arsameia Ören Yeri'nde 1970 yılında ara verilen kazı çalışmaları yeniden başladı.

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