Kiracılardan boşalttığı evini görünce gözyaşlarına boğuldu! Çöp eve çevirdiler
Isparta'da 62 yaşındaki Aynur Köse, kirasını ödemediği nedeniyle mahkeme kararıyla kiracılardan boşalttığı evini görünce gözyaşlarını tutamadı. Evi çöp eve dönen Köse, yetkililerden yardım istedi.
Isparta'da yalnız yaşayan 62 yaşındaki Aynur Köse'nin evi, kiracıları tarafından çöp eve çevrildi. Mahkeme kararıyla evini boşalttırdığını söyleyen Köse, evin temizliği için yetkililerden yardım istedi.
Isparta merkeze bağlı Yedişehitler Mahallesi'nde yalnız yaşayan Aynur Köse, 3 katlı apartmanın 1'inci katında oturan kiracısını ödeme yapmadığı için mahkeme kararıyla evden çıkarttı.
Evi boşaltıldıktan sonra, dairesinin kiracıları tarafından çöp eve çevrildiğini gören Köse gözyaşlarına hakim olamayarak yetkililerden yardım istedi.
Kiracılarının evini pis bir şekilde kullandığını fark ettiğini ancak çöp eve çevrildiğini otururken fark etmediğini belirten Aynur Köse, 2 yıl boyunca kiracısından sadece 4 kere kira ödemesi aldığını söyledi. Köse konuşmasının devamında, "Pis kullandıklarını görünce evimden çıkın demeye başladım. 2 yıl boyunca oturdular, sadece 4 ay kira verdiler. Ben evimden çıkın dedim diye polis çağırıyorlardı. Evden çıkmaları için mahkemeye verdim, 4 ay kadar süreci bekledik.
3 gün önce evi boşalttılar. Evi gelip temizleyip öyle teslim edeceklerini söylediler ama gelmediler. Çok üzgünüm, evimi bu halde görünce çok ağladım. Ben astım hastasıyım, yalnız yaşıyorum. Burayı ben temizleyemem, yetkililerden yardım istiyorum. İnsan olan yaşadığı evi bu hale getirmez, evinin içine çöp atmaz.
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