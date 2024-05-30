Kiracılardan boşalttığı evini görünce gözyaşlarına boğuldu! Çöp eve çevirdiler





Kiracılarının evini pis bir şekilde kullandığını fark ettiğini ancak çöp eve çevrildiğini otururken fark etmediğini belirten Aynur Köse, 2 yıl boyunca kiracısından sadece 4 kere kira ödemesi aldığını söyledi. Köse konuşmasının devamında, "Pis kullandıklarını görünce evimden çıkın demeye başladım. 2 yıl boyunca oturdular, sadece 4 ay kira verdiler. Ben evimden çıkın dedim diye polis çağırıyorlardı. Evden çıkmaları için mahkemeye verdim, 4 ay kadar süreci bekledik.