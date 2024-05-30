Kırıkkale’de katliam gibi kaza! Otomobil ile dolmuş çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Kırıkkale'de otomobil ile şehir içi yolcu taşıyan dolmuşun çarpıştığı kazada 22 kişi yaralandı. Vali Mehmet Makas yaptığı açıklamada, "Bütün ekiplerimizle hem yolun trafiğe açılması ivedi bir şekilde yerine getirildi hem de yaralılarımızın sevki gerçekleştirildi. Yeteri kadar doktorumuz ve sağlık personelimizle müdahaleyi de yapıyoruz. An itibariyle sıkıntımız yok." dedi.
Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen şehir içi yolcu taşıyan dolmuş ile otomobil çarpıştı. Kazada, 22 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bir süre trafiğe kapanan kara yolunun Kırşehir istikameti, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Vali Mehmet Makas, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş ile Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Hastane çıkışında gazetecilere açıklama yapan Makas, Yenimahalle Mezarlık Kavşağı'nda ışıklarda otomobilin kontrolünü kaybederek dolmuşa çarpması sonucu yaralamalı trafik kazası meydana geldiğini söyledi.
Kazada 22 vatandaşın yaralandığını aktaran Makas, "Yaralılar Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Büyük geçmiş olsun. Bir ağır yaralımız var, inşallah onda da bir sıkıntı çıkmaz diye Allah'tan temennide bulunuyoruz. Bütün ekiplerimizle hem yolun trafiğe açılması ivedi bir şekilde yerine getirildi hem de yaralılarımızın sevki gerçekleştirildi. Yeteri kadar doktorumuz ve sağlık personelimizle müdahaleyi de yapıyoruz. An itibariyle sıkıntımız yok." diye konuştu
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