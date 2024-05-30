Kırıkkale’de katliam gibi kaza! Otomobil ile dolmuş çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Hastane çıkışında gazetecilere açıklama yapan Makas, Yenimahalle Mezarlık Kavşağı'nda ışıklarda otomobilin kontrolünü kaybederek dolmuşa çarpması sonucu yaralamalı trafik kazası meydana geldiğini söyledi.

Kazada 22 vatandaşın yaralandığını aktaran Makas, "Yaralılar Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Büyük geçmiş olsun. Bir ağır yaralımız var, inşallah onda da bir sıkıntı çıkmaz diye Allah'tan temennide bulunuyoruz. Bütün ekiplerimizle hem yolun trafiğe açılması ivedi bir şekilde yerine getirildi hem de yaralılarımızın sevki gerçekleştirildi. Yeteri kadar doktorumuz ve sağlık personelimizle müdahaleyi de yapıyoruz. An itibariyle sıkıntımız yok." diye konuştu