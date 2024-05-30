30 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Kars Sarıkamış’ta bozayılar sokaklarda cirit atıyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2024
ABONE OL
Kars Sarıkamış’ta bozayılar sokaklarda cirit atıyor

Sarıkamış’ta bozayılar cadde ve sokaklarda cirit atıyor. Bozayıların çöp konteynerinde yiyecek aramaları cep telefonuyla kaydedildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör