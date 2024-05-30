İstanbul Kartal'da sabah saatlerinde yangın paniği! 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi
İstanbul Kartal'da sabah saatlerinde bir binada yangın çıktı. Binada tek yaşayan bir kişinin içtiği sigara nedeniyle yangının çıktığı iddia edilirken; olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise dumandan etkilendi.
Kartal'da sabah saatlerinde meydana gelen yangın büyük paniğe yol açtı.
Olayda bir kişi hayatını kaybetti. Yangın sabah saat 06.30 sularında Atalar Mahallesi Melih Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre tek başına yaşayan Hasan Kara'nın (81) içtiği sigara yangına sebep oldu. Yangın kısa sürede büyüyerek bütün daireyi sardı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri binada mahsur kalanları binadan tahliye ederken Hasan Kara'nın (81) yangında hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olayda üç kişi dumandan etkilenirken biri bebek olmak üzere beş çocuk kurtarıldı. Dumandan etkilenen üç kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
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