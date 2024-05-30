CHP’li İzmir BB Başkanı Cemil Tugay işçiyi kapının önüne koydu gelini ise kayırdı





ÖNCE ÇIKARDI SONRA GERİ ALDI İDDİASI

Yaşananlar kent gündemine bomba gibi düştü. Kulislerde Tugay'ın Hüsnü Işık'ın gelini Çağıl Işık'ı da diğer işçiler gibi işten çıkardığı fakat Çağıl Işık'ın Hüsnü Işık'ın gelini, CHP İzmir İl Saymanı Arda Işık'ın da eşi olduğunun ortaya çıkması üzerine tekrar işe aldığı konuşulsa da bu bilgi teyit edilemedi.

GELİNİM CV'SİNİ 1 YIL ÖNCE VERDİ

Sabah'ın haberine göre Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ise, konuya ilişkin olarak gazetecilere yaptığı açıklamada gelininin işe yerleştirilmesinin kendisiyle hiçbir ilişkisi olmadığını savundu. Işık, gelininin belediyeye CV'sini 1 yıl önce verdiğini ve kendisi daha aday adayı dosyasını bile almadan günler önce belediyeden iş görüşmesine çağırıldığını ifade etti.