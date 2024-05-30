CHP'li İzmir BB Başkanı Cemil Tugay işçiyi kapının önüne koydu gelini ise kayırdı
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 31 Mart'taki seçimin ardından onlarca kişiyi "Seçimden hemen önce işe aldılar" bahanesiyle kovdu. Aynı dönemde işten kovulan Çağıl Işık'ın ise CHP'den Gaziemir Belediye Başkanı seçilen Ünal Işık'ın gelini olduğu anlaşılınca apar topar tekrardan işe alındı.
31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, göreve geldikten kısa süre sonra bir önceki başkan Tunç Soyer tarafından seçime sayılı gün kala büyükşehir belediyesi ile bağlı şirketlerine 2 bin işçi alındığını açıkladı.
İŞÇİLERİ KAPI ÖNÜNE KOYDU
Evraklarını teslim eden 1000 kişinin de işe alımlarının durdurulduğunu belirten Tugay, İzdoğa'dan 50, İzenerji Şirketinden ise 21 kişiyi kapı önüne koydu. İşten çıkarılan işçiler Egemenlik Evi önünde oturma eylemi başlatırken Tugay'ın işten çıkarılacaklar listesi hazırlanırken CHP'den Gaziemir Belediye Başkanı seçilen Hüsnü Işık'ın müzik eğitmeni olan gelini Çağıl Işık'ın ismini 'es' geçtiği ortaya çıktı. Çağıl Işık'ın eşi Arda Işık'ın ise CHP İzmir İl Başkanlığında sayman olarak görev yaptığı öğrenildi.
ÖNCE ÇIKARDI SONRA GERİ ALDI İDDİASI
Yaşananlar kent gündemine bomba gibi düştü. Kulislerde Tugay'ın Hüsnü Işık'ın gelini Çağıl Işık'ı da diğer işçiler gibi işten çıkardığı fakat Çağıl Işık'ın Hüsnü Işık'ın gelini, CHP İzmir İl Saymanı Arda Işık'ın da eşi olduğunun ortaya çıkması üzerine tekrar işe aldığı konuşulsa da bu bilgi teyit edilemedi.
GELİNİM CV'SİNİ 1 YIL ÖNCE VERDİ
Sabah'ın haberine göre Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ise, konuya ilişkin olarak gazetecilere yaptığı açıklamada gelininin işe yerleştirilmesinin kendisiyle hiçbir ilişkisi olmadığını savundu. Işık, gelininin belediyeye CV'sini 1 yıl önce verdiğini ve kendisi daha aday adayı dosyasını bile almadan günler önce belediyeden iş görüşmesine çağırıldığını ifade etti.
BENİMLE BİR İLGİSİ YOK
"Süreç tamamen benim dışında gelişti." diyen Işık, "Benimle bir ilgisi yok. Neticede yetişkin insanlar. Zaten kızımızın anne ve babası da belediyelerde çalışmış insanlar. Samsun ve Karşıyaka Belediyesi'nde görev yapmışlar. Benden önce onlar var. Ayrıca istihdamı da tamamen liyakat ve ihtiyaç üzerine yapıldığı görülüyor. Müzik eğitmenine ihtiyaç olduğu için alınmış. Ayrıca bildiğim kadarıyla çıkışı yapılmıştı, ancak ihtiyaca binaen tekrar alınacaktı ama şu an durum nedir bilmiyorum" dedi.
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