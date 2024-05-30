Genç kızı 1 ay boyunca takip etti dayağı yedi! Yer: Esenyurt
İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre genç bir kızı yaklaşık bir ay boyunca takip ettiği belirtilen adam, kızın akrabaları tarafından yakalanarak dövüldü. O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Esenyurt'ta genç kızı yaklaşık bir ay boyunca takip ettiği iddia edilen şahıs, kızın akrabaları tarafından yakalandı. Öfkeli aile tarafından darp edilen şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.
Olay, dün akşam saatlerinden Esenyurt Pınar Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre Halil D. isimli şahıs, bir genç kızı yaklaşık bir ay boyunca ısrarlı şekilde takip etmeye başladı. Durumu fark eden kızın akrabaları ise şahsı takip ederek mahalledeki bir markette yakaladı.
Şahıs, kızın akrabaları tarafından darp edilirken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sokağa çevik kuvvet ve yunus ekipleri de sevk edilirken alınan güvenlik tedbirlerinin ardından Halil D. polis tarafından araca bindirilerek karakola götürüldü.
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