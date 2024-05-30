Meteoroloji son hava durumu | 9 il için sarı kodlu uyarı: Sağanak yağış kapıda
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre bugün Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat’ın batısında kuvvetli yağış bekleniyor. Başkent Ankara’daki yağışların öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre; hava sıcaklığı, mevsim normalleri civarında, Trakya kesimlerinde ise normalin üzerinde seyredecek.
Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olarak esecek.
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9 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji 9 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.
Ankara, Amasya, Bolu, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Tokat, Kırıkkale ve Karabük'te beklenen yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor) 22
İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 26
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29
Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların batısının iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor) 24
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağnak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 21
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