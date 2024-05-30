Bitlis’te dededen kalma yöntemlerle imece usulü çeltik ekimi

Köyde pirinç ekimi yapan Ferhat Kın, köylerinde yüzyıllardır devam eden pirinç ekim işinin günümüzde de devam ettiğini belirterek, "Kalite ve lezzet bakımından en iyi pirincin bizde olduğunu düşünüyoruz. Düz arazide traktörle harmanlama yapılıyor. Traktör tarlaya giriyor toprağı hamur kıvamına getiriyor. Sonra biraz bekletip, toprağın sertleşmesini bekliyoruz. Köyde pirinç ekim işini yardımlaşarak yapıyoruz. Herkes geldikten sonra tarlayı ekmeye başlıyoruz. Daha sonra tohumcu tohumu suya atıyor, tohumlar suya atıldıktan sonra su ısındıkça pirinçler suyun içinde kalıyor. Yaklaşık 4 aylık bir sürecin sonunda hasat etmeye başlıyoruz. Hasat sonrası traktör 45 dakika boyunca hasat ettiğimiz pirinç sapları üzerinde işlem yapıyor. Bu da pirincin ayrışmasına neden oluyor" dedi.