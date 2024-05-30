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Ayvacık açıklarında 11 kaçak göçmen kurtarıldı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 30.05.2024
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Ayvacık açıklarında 11 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 11 kaçak göçmen kurtarıldı.

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