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Çorum'da okul servisinde korku dolu anlar! 9 çocuk hastanelik oldu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 30.05.2024
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Çorum’da okul servisinde korku dolu anlar! 9 çocuk hastanelik oldu

Çorum'un Mecitözü ilçesinde okul servisinde bulunan yangın söndürme tüpünün pimi çıkınca kimyasal toz sızdı. Tozdan etkilenen 9 çocuk, hastaneye kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Süleyman Ö'nün kullandığı öğrenci servisi, İbek köyünden aldığı öğrencileri Koyunağılı köyüne götürürken araçta bulunan yangın söndürme tüpünün pimi çıktı.

TÜPTEKİ KİMYASAL HASTANELİK ETTİ

Bunun üzerine araçtaki 9 çocuk, tüpten yayılan kimyasal toza maruz kaldı. Rahatsızlanan çocuklar, ambulans ve vatandaşlarca Mecitözü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çocuklar, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Çocukların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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