30 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Adıyaman'da tedavi edilen akbaba doğaya salındı

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2024
ABONE OL
Adıyaman’da tedavi edilen akbaba doğaya salındı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, bitkin halde bulunan Mısır akbabası tedavisinin tamamlanmasıyla doğaya bırakıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör