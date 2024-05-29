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Uyuşturucu tacirlerine geçit yok! Çanakkale’de 28 şüpheli tutuklandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 29.05.2024
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Uyuşturucu tacirlerine geçit yok! Çanakkale’de 28 şüpheli tutuklandı

Yurdun dört bir yanında uyuşturucu madde satan ve kullananlara yönelik düzenlenen çalışmalar ile geçit verilmiyor. Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında 28 şüpheli tutuklanırken 201 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Çanakkale il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik 27 Mart-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 165 olaya müdahale edildi.

28 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

201 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. 28 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlar kapsamında hakkında yakalama emri bulunan 14 şüpheli yakalandı. 9 şüpheli cezaevine teslim edildi, 5 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Operasyonlarda, çeşitli uyuşturucu maddeler, 3 tabanca ile 20 mermi, 2 tüfek ile 5 fişek, 6 hassas terazi, 79 bin 658,50 TL para ele geçirildi.

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