Uyuşturucu tacirlerine geçit yok! Çanakkale’de 28 şüpheli tutuklandı

28 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

201 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. 28 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlar kapsamında hakkında yakalama emri bulunan 14 şüpheli yakalandı. 9 şüpheli cezaevine teslim edildi, 5 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Operasyonlarda, çeşitli uyuşturucu maddeler, 3 tabanca ile 20 mermi, 2 tüfek ile 5 fişek, 6 hassas terazi, 79 bin 658,50 TL para ele geçirildi.