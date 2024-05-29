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Ankara’da pikap dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 29.05.2024
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Ankara’da pikap dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var

Polatlı-Ankara yolunda seyir halindeki pikaba arkadan bir otomobil çarptı. Pikabın dereye uçtuğu kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaza, Polatlı-Ankara Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yaser O. idaresindeki Ankara yönüne giden pikaba, iddiaya göre arkadan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle pikap, bariyerleri aşarak yolun sağındaki dere yatağına uçtu.

56 YAŞINDAKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Yol üzerindeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, pikap içerisindeki Y.O., F.Ü., M.E. ve İlknur Doğan'a ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İlknur Doğan'ın (56) olay hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerine gelen vinç yardımıyla dereye uçan pikap çıkarılarak götürüldü. Ayrıca, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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