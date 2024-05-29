Ankara’da pikap dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var

56 YAŞINDAKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Yol üzerindeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, pikap içerisindeki Y.O., F.Ü., M.E. ve İlknur Doğan'a ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İlknur Doğan'ın (56) olay hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerine gelen vinç yardımıyla dereye uçan pikap çıkarılarak götürüldü. Ayrıca, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.