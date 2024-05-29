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Sakarya’da silahlı kavga: Ülkü Ocakları Başkanı yaralandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 29.05.2024 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
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Sakarya’da silahlı kavga: Ülkü Ocakları Başkanı yaralandı

Sakarya’da Sapanca Ülkü Ocakları Başkanı Emirhan Kabalak ile S.K arasında yaşanan tartışma kavgaya dönünce olan oldu. Çıkan silahlı kavgada vurularak yaralanan Kabalak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Rüstempaşa Mahallesi Çarşıiçi Caddesi üzerinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Sapanca Ülkü Ocakları binası önünde ocak başkanı Emirhan Kabalak (28) ile S.K. arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında S.K., silah ile Emirhan Kabalak'a ateş etti.

HASTANEYE KALDIRILDI: HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Yaralanan Kabalak, bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Emirhan Kabalak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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