Sakarya’da silahlı kavga: Ülkü Ocakları Başkanı yaralandı

Olay, Rüstempaşa Mahallesi Çarşıiçi Caddesi üzerinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Sapanca Ülkü Ocakları binası önünde ocak başkanı Emirhan Kabalak (28) ile S.K. arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında S.K., silah ile Emirhan Kabalak'a ateş etti.