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'Sirik' otu için 200 kilometre yol gidiyorlar

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2024
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’Sirik’ otu için 200 kilometre yol gidiyorlar

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşlar, 200 kilometre yol gidip Faraşin Yaylası'nda "sirik" otu toplayarak aile ekonomisine ek katkı sağlıyor.

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