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Iğdır'da dolu ve sel nedeniyle 10 bin dekar tarım arazisi zarar gördü

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2024
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Iğdır’da dolu ve sel nedeniyle 10 bin dekar tarım arazisi zarar gördü

Son dakika haberine göre Iğdır’da etkili olan dolu ve sel nedeniyle 10 bin dekar tarım arazisinde zarar oluştu. Öte yandan, AFAD ekiplerinin çalışmalarında da kent genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 ev ile 12 ahırın hasar gördüğü tespit edildi.

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