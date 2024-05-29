29 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Uşak'ta bindiği taksiyi gasbettiği iddia edilen şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 29.05.2024
ABONE OL
Uşak’ta bindiği taksiyi gasbettiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Uşak'ta bindiği taksinin şoförüne bıçakla saldırıp aracını gasbederek kaçtığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör