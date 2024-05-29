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Konya'da kamyonun minibüsle çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2024
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Konya’da kamyonun minibüsle çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde devrilerek karşı şeride geçen kamyonla minibüsün çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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