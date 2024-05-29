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ABD medyası skandal gerçeği ortaya çıkardı! Ailelerinden zorla alınan çocuklar Katolik Kilisesi'nde yıllarca tecavüze uğramış

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2024
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ABD medyası skandal gerçeği ortaya çıkardı! Ailelerinden zorla alınan çocuklar Katolik Kilisesi’nde yıllarca tecavüze uğramış

ABD hükümetleri tarafından ailelerinden zorla alınarak Katolik okullarına yerleştirilen çok sayıda Amerikalı yerli çocuğun, bu okullarda yıllar boyunca tecavüze uğradığı ortaya çıktı.

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