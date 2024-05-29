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Hatay'da köpek dehşeti! Köpeklerin saldırısında kolunda his kaybı oluşan kadın isyan etti: "Hayatımı bitirdiler"

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 29.05.2024 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
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Hatay’da köpek dehşeti! Köpeklerin saldırısında kolunda his kaybı oluşan kadın isyan etti: Hayatımı bitirdiler

Her geçen gün büyüyen ve sokak terörüne dönüşen köpek sorunu bitmek bilmiyor. Son olarak Hatay'ın Payas ilçesinde, geçen yıl eylül ayında yasaklı ırk 2 köpeğin saldırısına uğrayan ve yaralanan kadın, tek başına sokağa çıkmaya korkuyor. Yaşadığı olayın hayatını kötü etkilediğini anlatan Mesude Sağıltıcı, "Benim yerime başka birini de ısırabilirdi. Okula gidecek olan bir çocuk olsa zaten tamamen paramparça ederlerdi. Küçük yavru köpeği nasıl parçaladılarsa, o çocuğu da öyle parçalarlardı. Beni bu hale soktularsa o çocuğu mahvederlerdi. Hayatımda çok büyük değişiklikler oldu. Yani ben daha önce aktif bir insandım. Saldırıdan sonra tek başıma sokağa çıkamıyorum. Hayatımı bitirdiler."dedi..

Çocuk ve yaşlı onlarca vatandaşı yaralayan hatta ölümüne neden olan sokak köpekleri dehşet vermeyi korkunç bir boyuta ulaştı.

İstasyon Mahallesi'nde işe giderken 11 Eylül 2023'te Dogo Argentino cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan Mesude Sağıltıcı (55), aradan zaman geçmesine rağmen yaşadıklarını unutamıyor.

Sağıltıcı, gazetecilere, yaşadığı olay nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu söyledi.


Saldırıda kollarının yanı sıra göğsünden, belinden yaralandığını ve bir süre hastanede tedavi gördüğünü anlatan Sağıltıcı, olayın ardından köpeklerin sahibinden şikayetçi olduğunu belirtti.


Yasaklı ırk köpeklerin kendisini kurtarmaya gelen bir vatandaşın küçük köpeğini de parçaladığını öne süren Sağıltıcı, şikayeti üzerine yetkililer tarafından köpeklere el konulduğunu ve sahibine de idari para cezası verildiğini dile getirdi.




Yaşadığı olayın hayatını kötü etkilediğini anlatan Sağıltıcı, şöyle konuştu:

"Benim yerime başka birini de ısırabilirdi. Okula gidecek olan bir çocuk olsa zaten tamamen paramparça ederlerdi. Küçük yavru köpeği nasıl parçaladılarsa, o çocuğu da öyle parçalarlardı. Beni bu hale soktularsa o çocuğu mahvederlerdi. Hayatımda çok büyük değişiklikler oldu. Yani ben daha önce aktif bir insandım. Saldırıdan sonra tek başıma sokağa çıkamıyorum. Hayatımı bitirdiler. Bir an önce hepsi, bütün köpekler toplanmalı. Canım sıkıldığında anneme giderdim, torunumu alırdım ama ben şu anda korkudan gidemiyorum."

Sağıltıcı, saldırı nedeniyle halen kolunda his kaybı oluştuğunu, bu nedenle de yeniden ameliyat olacağını sözlerine ekledi.

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