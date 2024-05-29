29 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Kadınlar hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2024
ABONE OL
Kadınlar hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

Eskişehir’de bir apartmana giren ve kartla kapısını açtıkları evlerden ziynet eşyası ile para çaldığı iddia edilen kadınlar, güvenlik kameralarına yakalandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör