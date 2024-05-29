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Edirne'de 27 düzensiz göçmen yakalandı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2024
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Edirne’de 27 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 27 yabancı uyruklu yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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