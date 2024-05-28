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Gümüşhane’de düşen uçaktan yolcu kurtarma tatbikatı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2024 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
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Gümüşhane’de düşen uçaktan yolcu kurtarma tatbikatı

Gümüşhane'de Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve üniversite öğrencileri tarafından düşen bir uçaktan yolcu kurtarma tatbikatı yapıldı.

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