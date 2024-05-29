29 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Amasya'da domates hasadı başladı, 100 bin ton rekolte bekleniyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2024 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
ABONE OL
Amasya’da domates hasadı başladı, 100 bin ton rekolte bekleniyor

Karadeniz Bölgesi’nin sebze ve meyve üssü Amasya’da domates hasadı başladı. Sezonun ilk kızaran domateslerinin kilosu üretildiği serada 20 TL’den satıldı. Yaz sezonu boyunca domates üretimi yapılacak tarlalarda 100 bin ton rekolte bekleniyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör