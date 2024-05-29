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Ehliyetsiz sürücüye 24 bin lira ceza kesildi

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 29.05.2024
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Ehliyetsiz sürücüye 24 bin lira ceza kesildi

Son dakika haberleri... Zonguldak’ta ticari taksi, dolmuş ve motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yapıldı. Ehliyetsiz sürücüye 24 bin lira ceza kesildi

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