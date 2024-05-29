Bursa’da kan donduran vahşet! Baba 3 çocuğunu korkunç şekilde öldürdü

"YAVRULARIMI ÖLDÜRDÜM BİLGİNİZ OLSUN"

Bodrum katında oturan Murat Kılıç, birlikte yaşadığı çocukları Zeynep ve Aslı'yı kesici aletle, oğlu Muhammet Ali Kılıç'ı ise boğarak öldürdü. Çocuklarını öldüren Murat Kılıç'ın daha sonra Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ek hizmet binasına giderek, 'Ben, üç yavrumu öldürdüm. Kendi canıma kıymak istedim Başaramadım. Bilginiz olsun" dedi.