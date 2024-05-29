Sivrisinek Kabusu Yaklaşıyor! Bu Yaz Sivrisinek Isırıklarından Korunmanın Kolay Yolu: Renk Seçimi!

Sivrisineklerden Korunmak İçin Neler Yapmalı?

Renkli Giysiler: Bu yaz sivrisineklerden korunmak için kırmızı, turuncu, siyah ve camgöbeği gibi renklerden kaçının. Yeşil, mor, mavi ve beyaz gibi renkleri tercih edin.

- Sivrisinek Kovucu: Sivrisinek kovucu spreyler ve losyonlar da sivrisineklerden korunmak için etkilidir.