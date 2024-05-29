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Balıkesir'de 38 düzensiz göçmen yakalandı

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2024
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Balıkesir’de 38 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri 38 düzensiz göçmeni yakaladı. Haklarında yasal işlem başlatılan 38 düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine gönderildi.

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