Antalya’da polis ekiplerine bıçaklı saldırı! Annesini eve kilitleyip tehditler savurdu

O ANLAR ANBEAN KAMERADA

Bu sırada, oğlu polis ekipleri tarafından bacağından vurulan Kerim K.'nin tekerlekli sandalyede bulunan annesi gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun sağlık durumunu merak eden anne polis ekipleri ve diğer oğlu tarafından teselli edildi.

Olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kerim K., Gebizli Yaşam Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan olay bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde Kerim K.'nin polis ekiplerine saldırması, polis ekiplerinin şahsı bacağından etkisiz hale getirmesi yer aldı.