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4 sokak köpeğinden kaçan kadın 12 basamaklı merdivenden yuvarlandı: Beni paramparça edeceklerdi

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2024 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
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4 sokak köpeğinden kaçan kadın 12 basamaklı merdivenden yuvarlandı: Beni paramparça edeceklerdi

Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan Hülya Altunok 4 sokak köpeğinden kaçmayı denerken 12 basamaklı merdivenden yuvarlandı. Burnunda ve kolunda kırıklar olan kadın hemen hastaneye kaldırılırken yaptığı açıklamada "Benim canım yandı, başkasının yanmasın. İnşallah tez zamanda bu köpekleri toplarlar" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Erzurum'un Oltu ilçesinde, 4 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Hülya Altunok (53), kurtulmaya çalışırken 12 basamaklı merdivenlerden yuvarlandı.

"İNŞALLAH TEZ ZAMANDA TOPLARLAR"

Çevredekiler tarafından kurtarılıp, hastaneye kaldırılan Altunok'un sağ kolu ile burnunun kırıldığı belirlendi. Tedaviye alınan Altunok, "Benim canım yandı, başkasının yanmasın. İnşallah tez zamanda bu köpekleri toplarlar" dedi.

12 BASAMAKLI MERDİVENDEN YUVARLANDI

Olay, ilçenin Karayolları Mahallesi Esenevler bölgesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Annesine gitmek için yola çıkan Hülya Altunok, 4 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Kendi imkanlarıyla köpeklerden kurtulmaya çalışan Altunok, dengesini kaybederek sokak arasındaki 12 basamaklı merdivenden yuvarlandı.

BENİ PARAMPARÇA EDECEKLERDİ

Yaralanan Altunok'u köpeklerin saldırısından çevredekiler kurtardı. Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hülya Altunok'un sağ kolu ile burnunun kırıldığı belirlendi. Hastanede tedavisi yapılan Altunok, akşam saatlerinde dışarı çıkmaya korkar hale geldiklerini belirterek, "Annemlere gitmek için yola çıktım. Bu sırada 4 sokak köpeği etrafımı sardı. Köpeklerden biri koluma biri bacağıma saldırdı. Onları korkutmak için ayakkabımı çıkarmak isterken dengemi kaybederek merdivenden düştüm. Bu sırada 2 köpek daha saldıracaktı vatandaşlar yardımıma koştu. Onlar olmasaydı beni paramparça ederlerdi" dedi. Kıyafetinin kalın olması sebebiyle köpeklerin diş geçiremediğini söyleyen Altunok, yetkililerin tedbir almasını isteyerek, "Benim canım yandı, başkasının yanmasın. İnşallah tez zamanda bu köpekleri toplarlar" diye konuştu.

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