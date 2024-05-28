4 sokak köpeğinden kaçan kadın 12 basamaklı merdivenden yuvarlandı: Beni paramparça edeceklerdi

BENİ PARAMPARÇA EDECEKLERDİ

Yaralanan Altunok'u köpeklerin saldırısından çevredekiler kurtardı. Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hülya Altunok'un sağ kolu ile burnunun kırıldığı belirlendi. Hastanede tedavisi yapılan Altunok, akşam saatlerinde dışarı çıkmaya korkar hale geldiklerini belirterek, "Annemlere gitmek için yola çıktım. Bu sırada 4 sokak köpeği etrafımı sardı. Köpeklerden biri koluma biri bacağıma saldırdı. Onları korkutmak için ayakkabımı çıkarmak isterken dengemi kaybederek merdivenden düştüm. Bu sırada 2 köpek daha saldıracaktı vatandaşlar yardımıma koştu. Onlar olmasaydı beni paramparça ederlerdi" dedi. Kıyafetinin kalın olması sebebiyle köpeklerin diş geçiremediğini söyleyen Altunok, yetkililerin tedbir almasını isteyerek, "Benim canım yandı, başkasının yanmasın. İnşallah tez zamanda bu köpekleri toplarlar" diye konuştu.