İstanbul'da feci kaza! 10 araç birbirine girdi! Yola çıkacaklar dikkat...
TEM Otoyolu'nun Esenyurt mevkiinde 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Mahmutbey istikametine trafik tek şeritten sağlanırken yapılan çalışmalar sonrası yol açıldı. İşte detaylar...
Esenyurt TEM Otoyolu Mahmutbey istikametinde 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 14.00 sıralarında Esenyurt TEM Otoyolu Mahmutbey istikametinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, 34 FJP 065 plakalı kamyon sürücüsü Adem Güllü direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde ilerleyen başka bir kamyona çarptı. Öndeki kamyonun sürücüsü çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybedince toplamda 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
TRAFİK NORMALE DÖNDÜ
Kazada 34 FJP 065 plakalı kamyonun sürücüsü Adem Güllü ve başka bir kamyonun sürücüsü Harun Yalnız yaralandı. Yaralanan sürücülerin hayati tehlikesi bulunmazken, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası bölgede yoğun trafik meydana geldi. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazaya ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar dikkat: MEB'den jet karar geldi! Yaz tatili dönüşü...
- İstanbul'da toplu ulaşım yarın bedava mı? 29 Mayıs Çarşamba İETT, Metro, Metrobüs, Marmaray ücretsiz mi?
- Yarın okul var mı, yok mu? 29 Mayıs 2024 resmi tatil mi? Okullar, üniversiteler, banka, hastane, kargolar açık mı?
- THY işçi alımında SON GÜN | En lise mezunu, tecrübesiz kabin memuru alınacak! İşte başvuru ekranı...
- Ne yeşil ne mavi… Dünyanın en nadir göz rengi sizi şaşırtacak: Hiç görmediniz!
- ÖMK Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek? 2024 Öğretmenlik Meslek Kanunu Rotasyon maddeleri ve içeriği neler? Yürürlüğe ne zaman girecek?
- Kıdem tazminatı alacaklara listelendi:1 3 5 10 15 20 yıla göre değişti! Temmuzdan itibaren hesaplara...
- 2200 3600 5700 primde yaş hesabı yeniden oluştu! SGK başlangıç tarihi 1998 2000 2005 2010 arası olana kallavi fırsat
- DGS geç başvuru ekranı 2024 | 2024 DGS geç başvuruları ücreti ne kadar, kaç TL? İşte ÖSYM başlangıç ve bitiş tarihi...
- Gönül Dağı'nda yıldırım gibi veda; Kasaba hüzne boğulacak! Dilek, Zahide derken şimdi de...
- Son tarih belli oldu! Bedelli Askerlikte bunu yapmayan pişman olur: O tarihten itibaren...
- 8 saniyede gizli tacı bulabilecek misin? Sadece şahin gözlüler görüyor!