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"Türk semenderi" gören vatandaşların şaşkınlığı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2024
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Türk semenderi gören vatandaşların şaşkınlığı

Batman’ın Kozluk ilçesi Gümüşörgü köyünde "Türk semenderi" olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan sarı benekli semender görüldü. Vatandaşın şaşkınlığı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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