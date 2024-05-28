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Batman Mendirekte gençler birbirine girdi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2024 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
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Batman Mendirekte gençler birbirine girdi

Bartın'ın Amasra ilçesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya karışan gençler olay yerine gelen polis ekiplerini görünce dağıldı.

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