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Sultangazi'de alkollü sürücü markete daldı: O anlar kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2024 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
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Sultangazi’de alkollü sürücü markete daldı: O anlar kamerada

Sultangazi'de alkollü olduğu iddia edilen sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince markete daldı. Kaza sırasında orada bulunan bir kişi, ölümden dönerken sürücü yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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