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Edirne'de korkunç kaza kamerada: Yaya geçidinde motosikletin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2024
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Edirne’de korkunç kaza kamerada: Yaya geçidinde motosikletin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Edirne’de yaya geçidinden geçerken motosikletin çarptığı yaşlı kadının 18 metre sürüklenerek hayatını kaybettiği kaza araç kamerasına yansıdı.

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