28 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Rekor düzeyde Metamfetamin yakalandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2024
ABONE OL
Rekor düzeyde Metamfetamin yakalandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu Döşemealtı’nda uyuşturucu imalatı yapılan bir adreste yapılan operasyonda rekor düzeyde metamfetamin ve çeşitli uyuşturucular ele geçirildi

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör