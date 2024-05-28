İstanbul’da oyun salonuna uzun namlulu silahlarla saldırı anı kamerada! 3 gün önce işe başlayan genç ölmüştü...





CİNAYETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan o saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobille iş yerinin önüne gelen saldırganlar, bir süre bekliyor. Kapıyı açan saldırgan inecek gibi yapıyor ancak vazgeçiyor.