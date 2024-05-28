İstanbul'da oyun salonuna uzun namlulu silahlarla saldırı anı kamerada! 3 gün önce işe başlayan genç ölmüştü...
İstanbul Bahçelievler'de 3 gün önce oyun salonu önünde uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıda henüz 3 gün önce işe başlayan 18 yaşındaki bir genç hayatını kaybetmişti.
Bahçelievler'de 3 gün önce işe başlayan 18 yaşındaki gencin öldüğü oyun salonuna uzun namlulu saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırganlar ateş açıyor ve genç vurulup yere düşüyor. Saldırganlar ise polis ekipleri tarafından otomobilde yakalanmıştı.
Bahçelievler Şirinevler'de dün saat 16.30 sıralarında yaşanan olayda, iş yerinin önüne gelen saldırganlar, otomobilin içerisinden uzun namlulu silahla oyun salonuna doğru ateş açmıştı.
Saldırı sonucu iş yerinin önünde oturan 18 yaşındaki Eyüp Kara, başına mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.
Kara'nın oyun salonunda 3 gün önce işe başladığı ortaya çıkmıştı. Olay yerinden kaçan saldırganlar ise polis tarafından yakalanmıştı.
CİNAYETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Yaşanan o saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobille iş yerinin önüne gelen saldırganlar, bir süre bekliyor. Kapıyı açan saldırgan inecek gibi yapıyor ancak vazgeçiyor.
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