28 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Erzurum'da feci kaza! 3 ölü 5 yaralı...

Giriş Tarihi: 28.05.2024 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
ABONE OL
Erzurum’da feci kaza! 3 ölü 5 yaralı...

Erzurum'un Aziziye ilçesinde yaşanan trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör