Pendik'teki vahşi cinayette flaş gelişme! 16 parçaya ayrılmıştı 1 kişi gözaltında
İstanbul Pendik'te 4 ayrı konteynerde bulunan 16 parçaya ayrılmış erkek cesedi ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. 79 yaşındaki Nihat Salih isimli kişiye ait olduğu öğrenilen cesetle ilgili yürütülen soruşturmada, 1 kişi gözaltına alındı.
KOLLARI VE BACAKLARI VÜCUDUNDAN AYRILMIŞ HALDE!
Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmada, cesedin kolları ve bacakları vücudundan ayrılmış olarak iki farklı konteynerde bulunduğu ve erkek cesedi olduğu tespit edildi.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Yapılan çalışmaların sonunda parçalanmış cesedin mahalledeki 4 ayrı konteyner içinde olduğunu belirledi. Yapılan incelenmelerde cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih adında bir kişiye ait olduğu belirlendi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Nihat Salih'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
8 ÇOCUĞU VARMIŞ!
Cesedi bulunan kişinin Nihat Salih adındaki kişiye ait olduğu tespit edilmesinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışmayı derinleştirdi. Yapılan incelemede öldürülen kişinin tüm kimlik bilgileri ortaya çıkarıldı. Elde edilen bilgilere göre, öldürülen Salih'in 8 çocuk babası olduğu ve cesedinin bulunduğu mahallede oturduğu ortaya çıktı.
EVİ DE İNCELEMEYE ALINDI
Nihat Salih'in kendi evinde mi yoksa başka yerde mi öldürülüp öldürülmediği tespit edilmesi için Salih'in evi incelemeye alındı.
ÇOCUKLARI VE AKRABALARININ İFADESİ ALINDI
Çalışmalar sürdürülürken, Salih'ın başta çocukları olmak üzere, akrabalarının da aralarında bulunan bazı kişilerin ifadelerine başvuruldu.
KAYIP BAŞVURUSU YOK
Sabah'ın haberine göre kayıp başvurusu bulunmayan Nihat Salih'in cinayetinin çözülmesi an meselesi olduğu belirtildi.
BEYAZ BİR KOVA İLE GELİP...
Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda beyaz bir kova ile gelip çöp konteynerine bir şeyler atan ve ardından kovayı yeşillik alana atan B.D. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri emniyette devam ediyor.
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