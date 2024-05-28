Antalya’da akıllara durgunluk veren olay! Çılgına dönen kadın mahallenin çocuklarına benzin dökerek yakmaya kalkıştı

'TAM ÇAKMAĞI ÇAKARKEN YAN KOMŞUMUZ GÖRMÜŞ'

Olaya tanıklık eden Ali O., "Bu akıl sağlığı yerinde olmayan kadın, benzini çocukların başına dökmüş. Tam çakmağı çakarken yan komşumuz görmüş. Allah'tan o müdahale etmiş. Çakmağı elinden almış. Çocukları öyle kurtarmış" dedi.

Çocuğu hastaneye kaldırılan Özer D. ise "Apartmandaki bütün çocukların üzerine benzin dökerek, yakmaya çalıştı. Bugüne kadar bir şey yoktu. Canlarına zarar vermeye çalıştı" diye konuştu.