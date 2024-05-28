Antalya'da akıllara durgunluk veren olay! Çılgına dönen kadın mahallenin çocuklarına benzin dökerek yakmaya kalkıştı
Antalya'da komşularının kardeşine işkence yaptığını iddia eden Nazmiye Ş. (50), mahallede oyun oynayan çocukların üzerine benzin dökerek yakmaya çalıştı. Daha sonra apartmanın en üst katına çıkarak kendini camdan sarkıtan kadın, ekiplerin 4 saatlik çalışması ile bulunduğu yerden alındı.
Olay, Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6205 Sokak'taki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Yaklaşık 1 ay önce apartmana taşınan ve sürekli 'Kardeşimi evinizde rehin tutuyorsunuz, kardeşime işkence ediyorsunuz' diyerek komşularının kapısını çalan Nazmiye Ş., dün saat 17.00 sıralarında mahallede oyun oynayan komşularının çocukları Z.K. (5), G.Ç. (4) ve diğer çocukları yanına çağırdı. Nazmiye Ş., yanına gelen çocukların üzerine elindeki bidondaki benzini döktü. Çocuğunun çığlıklarını duyan Alihan Ç., Nazmiye Ş.'nin elindeki çakmağa vurup, düşürdü. Elindeki bıçağı da almaya çalışan Alihan Ç.'nin yanından kaçan Nazmiye Ş., apartmanın çatı katına çıkarak camdan sarktı.
POLİS, SALDIRIYA UĞRAYAN KADINI KURTARI
İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Benzinin etkisiyle gözleri yanan çocuklar, Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, Nazmiye Ş.'nin atlama ihtimaline karşı hava yatağı açtı. Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çabasına rağmen ikna edilemeyen Nazmiye Ş.'nin bir anlık dalgınlığından yararlanan polis, kadını bulunduğu yerden aldı. Nazmiye Ş., polis merkezine götürüleceği sırada apartmanın giriş kapısında bekleyen çocukların yakınları, kadına saldırdı. Darbedilen Nazmiye Ş.'yi polis ekipleri linç edilmekten son anda kurtardı. Nazmiye Ş., güçlükle ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
'TAM ÇAKMAĞI ÇAKARKEN YAN KOMŞUMUZ GÖRMÜŞ'
Olaya tanıklık eden Ali O., "Bu akıl sağlığı yerinde olmayan kadın, benzini çocukların başına dökmüş. Tam çakmağı çakarken yan komşumuz görmüş. Allah'tan o müdahale etmiş. Çakmağı elinden almış. Çocukları öyle kurtarmış" dedi.
Çocuğu hastaneye kaldırılan Özer D. ise "Apartmandaki bütün çocukların üzerine benzin dökerek, yakmaya çalıştı. Bugüne kadar bir şey yoktu. Canlarına zarar vermeye çalıştı" diye konuştu.
'MOTORDAN BENZİN ÇEKMİŞ, ÇOCUKLARIN ÜZERİNE DÖKTÜ'
Nazmiye Ş.'nin elinden çakmağı alan Alihan Ç. de "Bu arkadaş, bu eve 1 ay önce taşındı. Tanımıyoruz, tanışmadık bile. Dün sabah bize polis getirdi, 'Benim kardeşimi tutuyorsunuz evde, ona işkence ediyorsunuz' dedi. Polisler geldi baktı, hiçbir şey çıkmadı. Bu sabah da motordan benzin çekmiş, çocukların üzerine döktü. Çocuklar çığlık attı, elinden çakmağı zor aldık. Elinde balta ve bıçak da vardı. Çocuklara saldırmaya çalıştı, bıçakla bacağımı kesmeye çalıştı. Biz de polisi çağırdık" ifadelerini kullandı.
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