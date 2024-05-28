Muş’ta ölmeyen kaynanaya yüzde 50 indirimli mezar taşı! Bu kampanya olay olur

Aradan üç, dört gün geçtikten sonra bu kadını rüyamda gördüm. Çok kötü oldum. Teyzeyi 20 gün sonra çarşıda gördüm ve ne yaptığını sordum. O da hala mezar taşı yaptıramadığını söyleyince kendisine yardımcı olacağımı belirttim. Kocasına güzel bir mezar taşı yaptım ve teyzede bunun karşılığında üç ayda bir 100 lira ödedi. Bu olaydan sonra işlerim çok iyi gitmeye başladı. Bundan dolayı ben de hiç düşünmeden kampanyayı başlattım. Ölmeden mezar taşı yaptırmak isteyenlerle notere gidip sözleşme imzalıyoruz. Geçen yıl bir kişiyle böyle bir imza attık" dedi.