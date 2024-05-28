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Kontrolden çıkan araç önce bariyere sonra otomobile çarptı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2024 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
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Kontrolden çıkan araç önce bariyere sonra otomobile çarptı

Bursa’da kontrolden çıkan otomobil önce bariyere ardından aynı istikamette gittiği otomobile çarptı. Kazada alev alan aracı vatandaşlar söndürürken, şans eseri sürücü hafif yaralandı

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