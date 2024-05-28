Mersin’deki feci otobüs kazasında yürek yakan detay: Ölüme bilet almışlar

ŞİRKETİ İSTANBUL'A GÖNDERMİŞ

İstanbul'a gitmek üzere otobüste bulunan mühendis 29 yaşındaki Ozan Kılıç, Diyarbakır'da çalıştığı firma tarafından eğitim ve toplantı amacıyla İstanbul'a gönderildi. Ancak, TAG otoyolundaki kazada genç mühendis yaşamını yitirdi. Cenazesi Diyarbakır'a getirilen Ozan Kılıç, Kocaköy ilçesinde aile ve yakınları tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden Birsen Çiftsüren, Hazro ilçesinde toprağa verildi. Kazada ölen 30 yaşındaki Sultan Acet ve 6 yaşındaki oğlu Taha'nın cenazesi ise Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Yeniköy Mezarlığı'nda defnedildi. Anne Sultan Acet'in kazada yaralanan eşi Hacı Acet ile birlikte kemik kanseri olan oğulları Taha Acet'in tedavisi için İstanbul'a gittikleri ortaya çıktı.