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İzmir'de yasaklı ırk köpek dehşeti!

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2024
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İzmir’de yasaklı ırk köpek dehşeti!

İzmir'in Aliağa ilçesinde yasaklı ırk bir köpek, sokakta saldırdığı kediyi nefessiz bıraktı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, "Bu iş böyle dayı" diyerek kendisini savunan köpeğin sahibi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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