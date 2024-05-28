28 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Konya'da döner bıçağıyla tartıştığı kişiyi yaraladı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2024 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
ABONE OL
Konya’da döner bıçağıyla tartıştığı kişiyi yaraladı

Konya'da bir kişi tartıştığı şahsı döner bıçağı ile yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör