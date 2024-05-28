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Burak Tatlıdede'yi öldüren zanlı Bursa'da yakalandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2024
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Burak Tatlıdede’yi öldüren zanlı Bursa’da yakalandı

Esenyurt'ta geçtiğimiz gün Burak Tatlıdede isimli genci öldüren zanlı, Bursa'da yakalandı.

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